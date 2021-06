С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" и китайская Zhejiang Energy в рамках ПМЭФ подписали базовые условия соглашения по поставкам в Китай до 1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год с проекта "Арктик СПГ 2" в течение 15 лет, сообщила российская компания.

Соглашение было подписано 100-процентным дочерним обществом "Новатэка" — Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и "дочкой" Zhejiang Provincial Energy Group — Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd.

"Соглашение основывается на меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами в октябре 2019 года, и устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до одного миллиона тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на условиях DES на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей покупателя", — сообщается в релизе.

Как отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, соглашение соответствует стратегии в сфере СПГ, предусматривающей диверсификацию клиентской базы и выход на конечных потребителей в динамично развивающемся АТР. "Китай, рынок, который быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, и мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году", — сказал он. Набиуллина рассказала о перспективах цифровых валют

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.