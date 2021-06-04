Эксперт назвал "Северный поток-2" болевой точкой международных отношений
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. После заявлений президента России Владимира Путина о завершении ряда работ по "Северному потоку 2" эта тема все еще остается болевой точкой в международных отношениях, можно ожидать новый битвы за его наполняемость, заявил РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. Он добавил, что Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные "Северному потоку 2".
"Северный поток 2" — это такая болевая точка в международных отношениях, что сложно сказать, закончены ли политические процессы и начались ли чисто экономические. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло. Но что-то мне подсказывает, что вторая битва развернется за наполняемость "Северного потока 2", — сказал Мухин РИА Новости.
По его мнению, можно ожидать новых санкций или экономического давления на компании, которые связаны с проектом.
"Конечно, акции взлетели, рубль укрепился, это мы уже видим по последним событиям. Но тем не менее, понятно, что завтра объявят какие-то очередные санкции, либо начнут жестко давить компании, которые занимаются развитием проекта, и все начнется заново. Поэтому у меня нет, честно говоря, ни оптимистических, ни пессимистических настроений сейчас, потому что, несмотря на жесточайшее противодействие, проект удалось достроить, и это фантастика", — подчеркнул эксперт.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/gas/20210604/833854078.html