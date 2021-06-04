МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. После заявлений президента России Владимира Путина о завершении ряда работ по "Северному потоку 2" эта тема все еще остается болевой точкой в международных отношениях, можно ожидать новый битвы за его наполняемость, заявил РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Россия надеется за два месяца достроить вторую ветку "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. Он добавил, что Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные "Северному потоку 2".

"Северный поток 2" — это такая болевая точка в международных отношениях, что сложно сказать, закончены ли политические процессы и начались ли чисто экономические. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло. Но что-то мне подсказывает, что вторая битва развернется за наполняемость "Северного потока 2", — сказал Мухин РИА Новости.

По его мнению, можно ожидать новых санкций или экономического давления на компании, которые связаны с проектом. OMV не ждет, что для "Северного потока-2" потребуются допсредства

"Конечно, акции взлетели, рубль укрепился, это мы уже видим по последним событиям. Но тем не менее, понятно, что завтра объявят какие-то очередные санкции, либо начнут жестко давить компании, которые занимаются развитием проекта, и все начнется заново. Поэтому у меня нет, честно говоря, ни оптимистических, ни пессимистических настроений сейчас, потому что, несмотря на жесточайшее противодействие, проект удалось достроить, и это фантастика", — подчеркнул эксперт.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.