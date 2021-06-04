КАИР, 4 июн — ПРАЙМ. Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море с запасами более 135 миллиардов кубометров газа, объявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров", — сообщил Эрдоган, выступая на открытии порта Филиос на черноморском побережье Турции.

По его словам, таким образом общие запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 500 миллиардов кубометров благодаря прошлогоднему открытию: в августе 2020 года Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа "Сакарья" с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров.