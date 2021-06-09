ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обсудит российский трубопровод "Северный поток 2" в контактах на высшем уровне с Германией, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джек Салливан. Россия хочет запустить "Северный поток-2" до конца года

"Я ожидаю, что "Северный поток 2" всплывет в переговорах с немцами", — сказал Салливан журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли трубопровод обсуждаться в контактах Байдена с Германией.

Аудиотрансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".