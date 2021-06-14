МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. О готовности украинской стороны выдвинуть претензии в адрес российской компании рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что "Газпром" исправно выполняет свои обязательства по заключенным контрактам. Этот надуманный информационный повод мог понадобиться властям Украины, чтобы отвлечь внимание населения от роста энергетических тарифов и проигрыша в противостоянии завершению строительства "Северного потока-2", отмечает РИА Новости.

"В случае невыполнения контракта мы снова пойдем в арбитраж и снова будем "перемогать"", — пообещал Шмыгаль.

Сумма нового иска может составить до 7,2 миллиарда долларов, сообщают источники в "Нафтогазе". Кроме того, Украина может повторно выдвинуть отозванные ранее претензии на сумму в 12,2 миллиарда долларов.