МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток 2" ни от России, ни от западных партнеров, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков. В бундестаге раскритиковали условие Киева по "Северному потоку-2"

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Он подчеркнул, что условием запуска "Северный поток 2" "должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины".

"Украинские власти хотят, чтобы им постоянно давали из-за рубежа деньги в виде компенсаций. Но от России они уж точно ничего не получат", — сказал парламентарий.

В целом заявление главы МИД Украины Цеков назвал "полной ерундой". "Они прекрасно понимают, что этого (компенсаций) не произойдет, в том числе и от зарубежных партнеров", — пояснил сенатор.

По мнению законодателя, нынешнее "смелое" заявление Киева рассчитано на своего избирателя, поскольку граждане Украины все чаще критикуют свое руководство из-за того, что оно управляется из Вашингтона. В Берлине не исключают новых санкций США против "Северного потока-2"

При этом Цеков подчеркнул, что Запад не пресекает подобные, зачастую не слишком продуманные заявления Киева из-за того, что Украина служит орудием в руках русофобских западных политиков против России. "Европейские политики уже поняли суть украинского руководства и ценят его не очень высоко", — сказал сенатор.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.