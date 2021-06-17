МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об условиях запуска "Северного потока 2" — это политическая истерика, газопровод является коммерческим проектом, если Киев хочет участвовать, пусть изъявит желание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Он отметил на своей странице в Twitter, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
"Что касается "Северного потока 2", я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание", — сказала она на брифинге в четверг.
"Вот эта самая политизация энергетического сотрудничества, в которой оппоненты проекта обвиняют Россию, я имею в виду заявление Кулебы, вот это и есть политизация энергетического взаимодействия и сотрудничества. Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично", — подчеркнула Захарова.
https://1prime.ru/gas/20210617/833960297.html