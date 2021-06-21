В Берлине призвали не использовать "Северный поток-2" против Украины
ЛОНДОН, 21 июн — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток 2" не должен становиться инструментом против Украины, иначе основа сделки по проекту исчезнет.
"(Трубопровод) не должен становиться геополитическим инструментом против Украины… Интересы Украины должны быть защищены. А если россияне не будут придерживаться этого, основа сделки по "Северному потоку 2" прекратит существовать", — заявил Лашет в интервью газете Financial Times.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2", против строительство которого выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ, и Украина, в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. В Москве заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Кандидат в канцлеры Германии также затронул тему саммита США-РФ. Он отметил, что Россия — это "крупнейшая страна в мире, ядерная держава" и подход президента США Джо Байдена к РФ — возвращение послов, обращение к России как к "державе" и серьезное отношение к ней как к собеседнику — послал "очень важный сигнал".
Первая встреча президентов РФ и США Путина и Байдена состоялась на прошлой неделе в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе.
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