ЛОНДОН, 21 июн — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток 2" не должен становиться инструментом против Украины, иначе основа сделки по проекту исчезнет. Россия продолжит работать с европой для завершения "Северного потока-2"

"(Трубопровод) не должен становиться геополитическим инструментом против Украины… Интересы Украины должны быть защищены. А если россияне не будут придерживаться этого, основа сделки по "Северному потоку 2" прекратит существовать", — заявил Лашет в интервью газете Financial Times.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2", против строительство которого выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный газ, и Украина, в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. В Москве заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

Кандидат в канцлеры Германии также затронул тему саммита США-РФ. Он отметил, что Россия — это "крупнейшая страна в мире, ядерная держава" и подход президента США Джо Байдена к РФ — возвращение послов, обращение к России как к "державе" и серьезное отношение к ней как к собеседнику — послал "очень важный сигнал".

Первая встреча президентов РФ и США Путина и Байдена состоялась на прошлой неделе в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе.