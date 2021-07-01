МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акты правительства, которые призваны облегчить процесс газификации в России по утвержденной в мае социальной модели, будут приняты в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Стало известно, что позволит избежать завышения потребительких цен на газ

"В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям", — сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что 30 июня в ходе "прямой линии" к президенту обратились жители поселка Медный Рудник Свердловской области и города Усть-Джегуты Карачаево-Черкессии и рассказали о проблемах, с которыми столкнулись при газификации.

"Мы уже связались с региональными властями и организациями ответственными за газификацию – дано поручение осуществить газификацию в максимально короткие сроки. При этом возможность подключиться к газу получат все жители этих населенных пунктов, в соответствии с новыми правилами, то есть без оплаты доведения газопровода до участка", — рассказал Новак. Аналитик оценил двукратное подорожание газа в Европе

Он отметил, что с такими проблемами сталкиваются многие жители в России. И в соответствии с посланием президента правительство в мае приняло "дорожную карту", которая упростит газификацию для населения и сделает доведение газа до участка бесплатным. В июне внесены поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые подготовила партия "Единая Россия". По новой модели отвечать за доведение газа до границы участка будет единый или региональный оператор, что снимает с граждан и регионов ответственность и затраты. Жителю надо будет оплачивать только услуги по проведению трубы на участке и установке оборудования.

"При этом гражданин сможет заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования – плиту, котел, бойлер разных марок в зависимости от потребностей. Заявки на газификацию могут быть поданы как с помощью сайта или личного присутствия в офисе газораспределительной организации (ГРО), а также через портал Госуслуг или МФЦ. Благодаря этим решениям многие граждане получат газ уже до конца 2022 и сэкономят существенные средства", — заключил Новак.