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Байден обсудит с Меркель "Северный поток-2"
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Президент США Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне на следующей неделе обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель "Северный поток 2", сообщила журналистам в пятницу... ПРАЙМ, 09.07.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне на следующей неделе обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель "Северный поток 2", сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Это, безусловно, будет частью обсуждения", — сказала Псаки, добавив, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".
Псаки отметила, что не станет прогнозировать, каким окажется "исход" предстоящей встречи.
Байден примет канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме в четверг 15 июля.