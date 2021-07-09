МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне на следующей неделе обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель "Северный поток 2", сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Украина назвала условие для блокировки "Северного потока-2"

"Это, безусловно, будет частью обсуждения", — сказала Псаки, добавив, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".

Псаки отметила, что не станет прогнозировать, каким окажется "исход" предстоящей встречи.

Байден примет канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме в четверг 15 июля.