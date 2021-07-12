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Катар подписал газовый контракт с Южной Кореей
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Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) подписала с Korea Gas (KOGAS) новое соглашение сроком на 20 лет о поставке в Южную Корею 2 миллионов тонн... ПРАЙМ, 12.07.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) подписала с Korea Gas (KOGAS) новое соглашение сроком на 20 лет о поставке в Южную Корею 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, говорится в сообщении катарской компании.
Отмечается, что поставки СПГ на терминалы KOGAS в Южной Корее по данному соглашению начнутся в январе 2025 года.
Катар уже является поставщиком СПГ в Южную Корею. В настоящее время он поставляет KOGAS более 9 миллионов тонн СПГ в год по долгосрочным контрактам, являясь крупнейшим поставщиком данного энергоресурса в страну. KOGAS покупает СПГ в Катаре уже 26 лет, и с 1999 года Qatar Petroleum поставил в Южную Корею почти 185 миллионов тонн СПГ с помощью более чем 2,5 тысячи танкеров.
Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение; инвестирует в СПГ и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.