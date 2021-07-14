МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Резкий рост цен на газ может привести к тому, что в странах Европы порядка 400 тысяч британских семей столкнутся с так называемой топливной нищетой.

Как пишет The Guardian со ссылкой на оценки активистов, 400 тысяч семей в Великобритании окажутся "за чертой энергетической бедности". При этом уже сейчас около трех миллионов семей в королевстве платить за газ и электричество не могут.

Координатор организации "Коалиция по борьбе с топливной нищетой" (End Fuel Poverty Coalition) Саймон Френсис рассказал изданию, что второе за последний год подорожание энергии в стране может стать катастрофическим для миллионов граждан.

Многие британцы до сих пор испытывают сложности из-за того, что их счета по ЖКХ выросли из-за вынужденного пребывания дома во время локдауна.

"Любое повышение цен, неважно, насколько незначительное, в еще большей степени заставит выбирать между отоплением и едой", — особо отметил он.

В Британии стандартный счет за газ и электричество в среднем в будущий отопительный период может вырасти до 1250 фунтов в год. Это порядка 128 тысяч рублей.

Такие скачки цен на ЖКХ в Британии напрямую связаны с ростом цен на газ в Европе.