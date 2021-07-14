МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл первое заседание федерального штаба по газификации, поручив создать в регионах муниципальные штабы в рамках реализации программы бесплатной догазификации, сообщила пресс-служба правительства. Рост цен на газ заставит британцев выбирать между отоплением и едой

"Участники заседания обсудили текущую работу на федеральном и региональных уровнях по догазификации населения, подготовку соответствующих нормативно-правовых актов правительства. Отдельно был обсуждён формат работы с заявками граждан на подключение к природному газу в рамках программы догазификации", — говорится в сообщении. Ранее Новак говорил, что подать заявку на догазификацию можно будет через специальный сайт "Газпрома", портал госуслуг или МФЦ.

"По итогам заседания штаба вице-премьером было дано поручение по организации муниципальных штабов по догазификации на уровне населённых пунктов регионов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В правительстве уточняют, что благодаря уже проделанной законодательной работе газификация поселений и проведение газопроводов до границ участков будут бесплатными, а проведение газопроводов в ещё не подключённых к газовой инфраструктуре населённых пунктах будет вестись в рамках исполнения пятилетних программ газификации. При этом на данный момент ведётся проработка подзаконной базы, необходимой для догазификации до конца 2022 года. Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии

"Сейчас на выходе находятся ряд постановлений правительства Российской Федерации, в которых прописаны параметры, критерии и условия догазификации населения….Даны поручения по снижению сроков подключения граждан и административных барьеров. Мы должны обеспечить начало работ по газификации уже сегодня", – подчеркнул вице-премьер.

Федеральный штаб по газификации и его структуры в регионах созданы в рамках исполнения послания президента Федеральному Собранию. Заседания федерального штаба будут проходить на регулярной основе.

Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).