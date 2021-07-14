Новак поручил организовать муниципальные штабы по догазификации
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл первое заседание федерального штаба по газификации, поручив создать в регионах муниципальные штабы в рамках реализации программы бесплатной догазификации, сообщила пресс-служба правительства.
"Участники заседания обсудили текущую работу на федеральном и региональных уровнях по догазификации населения, подготовку соответствующих нормативно-правовых актов правительства. Отдельно был обсуждён формат работы с заявками граждан на подключение к природному газу в рамках программы догазификации", — говорится в сообщении. Ранее Новак говорил, что подать заявку на догазификацию можно будет через специальный сайт "Газпрома", портал госуслуг или МФЦ.
"По итогам заседания штаба вице-премьером было дано поручение по организации муниципальных штабов по догазификации на уровне населённых пунктов регионов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В правительстве уточняют, что благодаря уже проделанной законодательной работе газификация поселений и проведение газопроводов до границ участков будут бесплатными, а проведение газопроводов в ещё не подключённых к газовой инфраструктуре населённых пунктах будет вестись в рамках исполнения пятилетних программ газификации. При этом на данный момент ведётся проработка подзаконной базы, необходимой для догазификации до конца 2022 года.
"Сейчас на выходе находятся ряд постановлений правительства Российской Федерации, в которых прописаны параметры, критерии и условия догазификации населения….Даны поручения по снижению сроков подключения граждан и административных барьеров. Мы должны обеспечить начало работ по газификации уже сегодня", – подчеркнул вице-премьер.
Федеральный штаб по газификации и его структуры в регионах созданы в рамках исполнения послания президента Федеральному Собранию. Заседания федерального штаба будут проходить на регулярной основе.
Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).
https://1prime.ru/gas/20210714/834199160.html