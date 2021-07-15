МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в эфире местного телеканала "Наш" раскрыл главный обман Киева в вопросе российского газопровода "Северный поток-2". Враги "Северного потока-2" стремительно проигрывают в Германии

Он считает, что власти Украины вводят в заблуждение население страны своими заявлениями о том, что "Северный поток-2" до Германии можно блокировать.

"Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление Витренко (глава "Нафтогаза Украины") о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены", — рассказал украинский парламентарий.

Политик особо подчеркнул, что Киев не может повлиять на коммерческие проекты, которые не находятся на территории Украины.

По его мнению, Украина способна только производить красивые новости для внутреннего потребителя, в которых страна "борется с русскими".