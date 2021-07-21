МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Возможная договоренность по проекту "Северный поток 2" — это скорее победа Германии, чем Соединенных Штатов, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. США сказали Украине помолчать по поводу "Северного потока-2"

Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

"Такая договоренность — это в большей степени победа Германии, чем Соединенных Штатов. Поскольку есть позиция канцлера (Ангелы) Меркель, она не пошла на уступки, эту позицию удалось защитить, и фактически от своих изначальных планов отказались США, а не Германия", — сказал Кортунов.

Однако, по мнению эксперта, такой компромисс означает, что вопрос не закрыт и возможны различные ограничительные меры даже после завершения строительства трубопровода. В частности, возможны какие-то осложнения на стадии его сертификации, возможно ограничение по объему прокачиваемого газа или дополнительные опции по перекрытию газопровода.

При этом Кортунов отметил, что неясно, каковы будут условия для дополнительных ограничительных мер. "Стандартная формула "требуем от России выполнения минских соглашений" не вполне работает, поскольку, как мы все знаем, минские соглашения вызывают больше оппозиции в Киеве, чем в Москве", — сказал он, подчеркнув что какие-то консультации между Берлином и Вашингтоном будут продолжаться. В США оценили возможную сделку по "Северному потоку-2" для России

Эксперт заявил, что решение о такой договоренности уязвимо для критики в США, прежде всего со стороны неоконсервативных американских политических сил и в сенате, особенно если говорить о республиканцах, есть оппозиция этому решению.

"Но в данном случае это скорее вопрос трансатлантических отношений, чем отношений Вашингтона и Москвы. Можно считать это поражением американской политики, можно считать это триумфом здравого смысла. (Джо) Байдену приходилось выбирать между большим и меньшим злом. Понятно, что не хотелось отказываться от давления, не хотелось допускать проект "Северный поток", но в итоге желание не ссориться с одним из ключевых американских партнеров перевесило", — заявил Кортунов.

"Можно сказать, что Байден одержал победу в восстановлении того доверия в отношениях с Германией, которое было сильно подорвано его предшественником", — заключил эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.