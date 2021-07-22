МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Киев проанализирует экономическую составляющую договоренностей США и Германии по "Северному потоку 2", представит свои выводы позже, заявил в четверг на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается экономического блока этого заявления (США и ФРГ по "Северному потоку-2" — ред.), то мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые сделаны, и будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", — сказал Кулеба. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

При этом он отметил, что до сих пор не понятна позиция России по этому вопросу. "Нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства", — сказал Кулеба.

Он отметил, что запуск российского газопровода для Киева является вопросом безопасности.

"У нас сейчас есть много вопросов к тому, как американско-германская договоренность способна снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока 2". Мы будем разговаривать с США и ФРГ по этому поводу", — сказал Кулеба.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.