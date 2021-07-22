МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Северный поток 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США, это успех, заявил в четверг глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые"). Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку-2" шагом вперед

"Северный поток 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США. Это успех", — говорится в заявлении Эрнста, поступившем в РИА Новости.

По словам Эрнста, совместное заявление ФРГ и США, опубликованное в среду, "содержит позитивные сигналы". В частности, он назвал "важными шагами" анонсирование более интенсивного сотрудничества в климатической политике между Берлином и Вашингтоном, а также совместные усилия "во имя мира в Украине". Поддержка Киева в рамках энергетического перехода также "правильная, важная и отвечает интересам Европы", сказал Эрнст.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В Германии рады, что "Северный поток 2" наконец может быть завершен

Принуждение ФРГ занять агрессивную позицию к РФ в соглашении по "Северному потоку 2" с США противоречит идее суверенитета, подчеркнул Клаус Эрнст ("Левые").

Односторонняя поддержка Украины не соответствует интересам Германии, Киеву нужно напомнить о соблюдении договоров, добваил он.

Немецкий политик добавил, что именно США, а не РФ в прошлом демонстрировали использование "энергетики как оружия", этот пункт в соглашении по "Северному потоку 2" вызывает критическую оценку.

"Я критически отношусь к предположению, что Россия хочет использовать "энергетику как оружие". Такое поведение в прошлом демонстрировали США, а не Россия. Наконец, не следует забывать, что газовый спор между Россией и Украиной был вызван в том числе и тем, что Украина отбирала газ и не оплатила счет за газ. В выполнении контракта всегда есть две стороны. Односторонняя поддержка Украины не соответствует интересам Германии. Украине также нужно напомнить о соблюдении договоров", — заявил Эрнст.

Он назвал "далекой от реальности" политику немецкой партии "Зеленые", которая продолжает выступать против введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2". По словам парламентария, "есть необходимости в этом трубопроводе, отказ дорого обойдется потребителям".