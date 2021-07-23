МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток-2"

"Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину", — сказал он на брифинге.

Министр выразил уверенность в том, что германо-американское соглашение — это еще "не конец истории". По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.

Напомним, что накануне Вашингтон и Берлин заключили соглашение по "Северному потоку-2". Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства. В документе также отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года.