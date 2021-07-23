МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия получила запрос Украины на консультации по "Северному потоку 2" в рамках соглашения об ассоциации между страной и Евросоюзом и обдумывает его, сказала журналистам представитель пресс-службы ЕК Набила Массрали на брифинге. Киев будет настаивать на санкциях против оператора "Северного потока-2"

Украина ранее заявила, что в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД страны направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

"Мы подтверждаем получение запроса… и мы обдумываем его", — ответила она на вопрос об этих консультациях.

Накануне другой представитель пресс-службы Еврокомиссии говорил журналистам в контексте того же вопроса, что ЕК готова к дискуссии с Украиной по этой теме.