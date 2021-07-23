ВАШИНГТОН, 23 июл — ПРАЙМ. Находящийся с визитом в Польше советник госдепартамента США Дерек Шолле обсудил с представителями властей этой страны роль Варшавы в борьбе с "российской агрессией", а также опасения двух стран относительно реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило в пятницу американское дипведомство. ЕК получила запрос Украины на консультации по "Северному потоку-2"

В распространенном заявлении госдепа отмечается, что в ходе состоявшихся переговоров Шолле "дал высокую оценку роли Польши в противодействии агрессии со стороны России и продвижении демократии в Белоруссии". Согласно этим данным, советник госдепа США провел в Варшаве встречи с представителями МИД Польши, парламентариями и членами местного бизнес-сообщества.

"Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии. Наконец, он обсудил (с польской стороной) обоюдные опасения относительно газопровода "Северный поток 2", — информировал госдеп США.

Шолле в эти дни совершает европейское турне, в рамках которого дипломат уже посетил Украину, а теперь находится в Польше. Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Украина и Польша, в свою очередь, опубликовали накануне совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать совместно противостоять реализации "Северного потока 2".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.