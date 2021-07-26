МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Поставки газа потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе "Уренгой – Центр II", идут в полном объеме по параллельным ниткам, сообщили журналистам в компании "Газпром трансгаз Чайковский".

"Двадцать шестого июля в 18 часов 15 минут (мск) в Пермском крае на 1595 километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II" около реки Сылва произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", — сказали в компании.

Ранее в понедельник в краевом управлении МЧС сообщили о разгерметизации газопровода в Кишертском округе в Пермском крае. Пострадавших и погибших при инциденте нет.

Очевидцы сообщили РИА Новости, что инцидент произошёл вечером, с территории города Кунгура высота клубов дыма или пара оценивалась примерно в 40 метров, ширина — в 30 метров. Позднее "искусственное облако" рассеялось.