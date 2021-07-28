МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Zeit активно обсуждают ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2" и озвучивают возможную причину жесткой критики в адрес Германии со стороны некоторых стран. Об этом сообщает РИА Новости. Польша смирилась с тем, что "Северный поток-2" будет достроен

Отмечается, что очередной виток дискуссии вызвала статья обозревателя Тео Зоммера. Последний назвал кампанию, развернувшуюся против "Северного потока-2", "чистым лицемерием". Очень многие пользователи согласились с журналистом, сказав, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России.

"Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия — самое богатое сырьем государство", — написал insLot.

"Остановка строительства была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле зеленые", — отметил panicameusa.

Многие пользователи не забыли напомнить о роли США, охарактеризовав их действия как "экономический фашизм".

"Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией", — считает RickDeckard.

По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку газового проекта, преследовали лишь одну цель — заставить Берлин и дальше финансировать Украину.

"Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина", — прокомментировал Mamakic.

"<…> Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. <…> Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги", — резюмировал uhuplus.