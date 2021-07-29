МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Группа из 12 сенаторов-республиканцев, выступившая против "Северного потока — 2", выражает интересы американских корпораций, конкурирующих с Россией за поставки газа в Европу, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Если эти условия не будут выполнены, парламентарии угрожают заблокировать назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.

По словам Чепы, представители бизнеса США "не останавливаются ни перед чем" ради отстаивания своих интересов.

"Действительно, если продолжается вот такая активность республиканцев… Действительно, "Северный поток — 2" угрожает определенным группам лиц там. Эти 12 сенаторов, очевидно, получают денежные вознаграждения от корпораций, которым выгодно поставлять свой более дорогой сжиженный газ в Европу, в отличие от более дешевого, который страны ЕС хотят получать по газопроводу", — заявил парламентарий.

Он назвал такие действия американских сенаторов открытым лоббированием "определенных интересов".

"Это понимают и в Европе. Что выгоднее: интересы группы корпораций из США или отношения со странами Европы и Россией – покажет дальнейшее развитие этих событий", — добавил Чепа. ФАС проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.