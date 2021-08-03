КИЕВ, 3 авг — ПРАЙМ. Власти Украины могли бы остановить проект "Северный поток — 2", лишь восстановив свой особый статус в Белом доме, считает бывший глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Почему изменилось отношение к Украине того, кто убедил наших европейских партнеров убрать с их нарративов срок Ukrainian fatigue?.. Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус darling в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, но и среди ближайшего его окружения. Что же надо сделать, чтобы получить хоть какой-то реальный шанс остановить "Северный поток — 2" и минимизировать негативное влияние на нашу безопасность и экономику в случае его запуска? Это возможно только через восстановление особого статуса Украины в Белом доме", — написал Коболев в своей колонке на сайте издания "Украинская правда".

По его мнению, восстановление особого статуса Украины в Белом доме сейчас является главной задачей для украинского президента Владимира Зеленского. "Теперь господин Байден уже не вице-президент, а президент. Круг проблем, которыми он занимается, стал гораздо шире. Но без особого статуса нам нашу двойную войну не выиграть", — добавил Коболев.

Экс-глава "Нафтогаза" объяснил, что особый статус в Белом доме Украина получила после событий 2013-2014 годов и именно это позволяло Киеву получать помощь от Вашингтона.

"Почему же тогда США так активно помогали нам после Революции достоинства? Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы устояли под давлением российской агрессии не в последнюю очередь благодаря американской поддержке. Я не умаляю роль самих украинцев… Но без поддержки США нам бы это вряд ли удалось. Так почему США это делали? Потому что мы были Biden's darling. Я не смогу удачно перевести этот термин", — уточнил Коболев. Правительство выделило еще 2,6 миллиарда рублей на проект "Чистый воздух"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.