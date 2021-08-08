МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" резко сократил поставки в страны Евросоюза по трубопроводу "Ямал — Европа". Bloomberg сообщило об окончании эпохи дешевого газа

Как пишет автор РИА Новости в своей статье, в результате цена на голубое топливо обновила очередной рекорд. Это $540 за тысячу кубометров.

"Времени, чтобы заполнить хранилища к зиме, все меньше. Уже сейчас газ покупают втридорога. Тарифы на электроэнергию резко выросли. А Украина потребовала от Брюсселя разобраться в причинах "российской диверсии": якобы дефицит газа Москва создает искусственно, чтобы не наращивать транзит через Украину", — отмечается в материале.

В настоящее время "Ямал — Европа" — один из ключевых трубопроводов для Евросоюза, газ с севера Западной Сибири идет через территории Белоруссии и Польши в Германию. Однако после аварии под Новым Уренгоем прокачка газа упала в 3,5 раза.

В ночь на 5 августа на крупнейшем предприятии "Газпрома" по переработке углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Обстоятельства расследуют. "Идет анализ причин и последствий аварии", — комментировали в корпорации.

Цены на газ в странах Европы после резкого снижения прокачки превысили $540 за тысячу кубометров.

"И до января меньше 500 не будет", — пишет автор.

Газ на европейском форвардном рынке бьет рекорды с начала июля. Как отметили в Bank of America (BofA), причина кроется в одновременном росте спроса на топливо и снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ). "Мир выходит из локдаунов — предприятия возобновляют работу, сотрудники возвращаются в офисы. Сокращение российских экспорта — сильный удар по ЕС", — отмечает агентство.

Как пояснил в беседе с РИА Новости Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, на фоне ремонта трубопроводов "Ямал — Европа" и "Северный поток — 1" произошел скачок спроса. Импорт СПГ не может покрыть дефицит полностью, учитывая увеличение закупок в Китае и Индии. Вот цены и растут.

Пока прогнозировать как будет развиваться ситуация дальше трудно. Если восстановительные работы продлятся две-три недели, трудностей с заполнением хранилищ в Европе не возникнет, а три-четыре месяца — это уже проблема, считает Хазанов.