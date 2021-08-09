МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минэнерго России проработает ряд системных мер для стабилизации цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Авария на заводе "Газпрома" грозит российскому рынку дефицитом СУГ

Минэнерго России участвовало в совещании, на котором был проведен анализ текущей ситуации на рынке СУГ в целях недопущения нарушений снабжения населения СУГ в баллонах для бытовых нужд. В министерстве подчеркнули, что ведется постоянная работа над повышением ликвидности внутреннего рынка СУГ.

"По итогам (совещания — ред.) предложено проработать ряд системных рыночных мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке СУГ, в том числе в целях сохранения стабильных поставок баллонного газа населению", — сказали в министерстве. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на минувшей неделе дважды побила рекорд.

Минэнерго также напомнило, что розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения продолжают оставаться регулируемыми и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию.