МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина в январе-июле 2021 года сократила добычу газа на 5,2%, то есть на 0,437 миллиарда кубометров до уровня 7,9 миллиарда кубических метров, сообщается на сайте АО "Укргаздобыча". Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что собственную добычу газа на Украине можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.

"АО "Укргаздобыча" в январе-июля 2021 г. года сократило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% или 0,437 млрд м3 до уровня 7,9 млрд м3. Отклонение от производственного плана составляет минус 1,6% или 0,125 млрд м3 газа", — сообщается на сайте.

Уточняется, что при этом отпуск газа за семь месяцев 2021 года уменьшился на 5,1% или 0,406 миллиарда кубометров — до 7,5 миллиарда кубометров, это на 0,7% или 0,051 миллиарда кубометров меньше производственного плана. Цена на СУГ на бирже четвертый день подряд бьет рекорды

Также сообщается, что в июле компания обеспечила добычу 1,144 миллиарда кубометров природного газа (минус 4,8%, или 57,5 миллиона кубометров до показателя аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,088 миллиарда кубометров (минус 4,5%, или 50,8 миллиона кубометров).

"Для стабилизации производственных показателей в течение семи месяцев 2021 года АО "Укргаздобыча" выполнило следующие меры: введено в эксплуатацию 25 новых скважин; проведено 80 капитальных ремонтов скважин; осуществлена 321 колтюбинговая операция, 71 операция по гидроразрыву пласта; проведено 9 операций по бурению боковых стволов. За все время оборудовано системой дистанционного мониторинга 197 высокодебитных скважин", — добавили в компании.