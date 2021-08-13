МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии увеличил поставки природного газа в Турцию более чем втрое — до 14,623 миллиарда кубометров, следует из отчета компании по РСБУ. "Газпром" назвал объем поставок газа по "Силе Сибири" в первом полугодии

"Турция: 14,623 миллиарда кубометров природного газа за 6 месяцев 2021 года", — сообщается в отчете. В январе-июне прошлого года показатель составлял 4,7 миллиарда кубометров.

В целом поставки в Западную Европу в первом полугодии увеличились почти в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 77,235 миллиарда кубометров.

Помимо Турции, в тройку крупнейших импортеров российского природного газа по итогам первого полугодия вошли Германия (28,872 миллиарда кубометров) и Италия (11,393 миллиарда кубометров). На эти две страны приходится 40,265 миллиарда кубометров, или почти половина всего российского экспорта газа в Западную Европу в январе-июне, следует из отчета компании.

Также среди западноевропейских импортеров Франция (6,582 миллиарда кубометров), Австрия (5,397 миллиарда кубометров) и Нидерланды (4,212 миллиарда кубометров).

Страны Центральной Европы импортировали в первом полугодии 17,792 миллиарда кубометров российского газа, незначительно (на 1%) превысив объемы аналогичного периода прошлого года. Среди крупнейших импортеров — Польша (5,224 миллиарда кубометров), Венгрия (3,909 миллиарда кубометров) и Словакия (2,481 миллиарда кубометров). В январе-июне на них пришлось почти 65% поставок российского газа в Восточную Европу.