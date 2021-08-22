КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Убытки НАК "Нафтогаз Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более 9 миллиардов долларов, заявил на брифинге в воскресенье глава компании Юрий Витренко.

В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В феврале "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов. Спецпредставитель ФРГ по газу посетит Украину

"Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму", — сказал Витренко.

Он отметил, что судебный процесс продолжается, сейчас речь идет об оценке ущерба. Ранее, по словам Витренко, были задержки в рассмотрении иска, связанные с пандемией коронавируса.

"Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время – это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России", — сказал Витренко.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией.

Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".