КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на принятие Европейским союзом мер против ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в воскресенье Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом. Она уже провела встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Одной из тем обсуждения также стал "Северный поток 2".

"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия вводу в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", — цитирует главу украинского правительства пресс-служба кабинета министров.

Кроме того, он заверил, что Украина готова к практическому воплощению энергетического партнерства с Германией и к началу двусторонних проектов. Убытки "Нафтогаза" превысили $9 миллиардов

Премьер-министр подчеркнул, что проект "Северный поток 2" несет "прямую угрозу со стороны России геополитическому положению государств Европы".

Шмыгаль добавил, что правительство Украины настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и Европейским союзом в рамках "зеленого" энергетического перехода.

"Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Белоруссии", — отметил премьер-министр.

Перспективным направлением энергетического партнерства, по словам главы правительства Украины, является сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода.

"Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне переданы на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", — сказал Шмыгаль.

Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено, сообщается в релизе. Канцлер ФРГ отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.