БРЮССЕЛЬ, 23 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия не комментирует новые санкции Соединенных Штатов, которые затрагивают создаваемый газопровод "Северный поток 2", сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Китай назвал необоснованными санкции США по "Северному потоку-2"

"Мы не комментируем двусторонние санкции, (принимаемые — ред.) другими", — ответил он на просьбу дать комментарий о последних санкциях США, связанных с "Северным потоком 2".

В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые ограничительные меры в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.