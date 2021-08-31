БЕРЛИН, 31 авг — ПРАЙМ. "Северный поток 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, немецкий дипломат Кристоф Хойсген. На Украине призвали Байдена остановить "Северный поток-2"

"В этой связи выражается много критики, но, как и в случае инвестиционного соглашения (ЕС) с КНР, в отношении России посредством "Северного потока 2" возникает взаимная зависимость, именно взаимная", — заявил Хойсген, отвечая на вопрос РИА Новости, что может произойти с проектом газопровода после формирования нового правительства Германии по итогам выборов 26 сентября.

"Сейчас возник инструмент на случай, если Россия когда-либо отрежет Украину (от газового транзита), в этом случае будет возможно остановить "Северный поток 2". Как это будет реализовано практически, я не знаю", — добавил дипломат.

Хойсген подчеркнул, что в отношении России и Китая он выступает за то, чтобы "всегда прилагать усилия к сотрудничеству, но на основании соблюдения международного права".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.