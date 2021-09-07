МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сенаторы Андрей Кутепов и Геннадий Орденов внесли в Госдуму законопроект об особенностях приватизации сетей газораспределения и сетей газопотребления, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Такие объекты можно будет приватизировать в порядке и способами, предусмотренными законом о приватизации государственного и муниципального имущества с учетом устанавливаемых особенностей.

При этом в дальнейшем они подлежат использованию в целях газоснабжения потребителей в соответствии с законодательством о газоснабжении.

Согласно проекту, преимущественное право покупки объекта газоснабжения может быть реализовано при одновременном соблюдении на момент подачи заявления о намерении заключить договор его купли-продажи ряда условий.

Так, покупателем может являться лишь газораспределительная организация, а объект газоснабжения должен находиться у продавца на законном основании в эксплуатации непрерывно в течение двух или более лет.

При этом уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта газоснабжения запрещена.

В случае включения объекта газоснабжения в прогнозный план (программу) приватизации государственного (муниципального) имущества лицо, обладающее преимущественным правом его покупки, должно направить в уполномоченный орган заявление о намерении заключить договор купли-продажи этого объекта.

После этого данный орган обязан обеспечить заключение договора на проведение оценки его рыночной стоимости и в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке объекта принять решение об условиях его приватизации.

Проект договора купли-продажи и копия решения об условиях приватизации должны быть направлены обладающему преимущественным правом покупки лицу в течение 10 дней с даты принятия этого решения. А на заключение самого договора отводится не более 60 дней со дня получения предложения о его заключении.

Разработчики обращают внимание, что вопрос о приватизации сетей газораспределения и сетей газопотребления в настоящее время является спорным. Несмотря на то, что объекты газоснабжения включаются в планы приватизации государственного (муниципального) имущества, судебная практика показывает, что однозначной позиции о законности таких решений не выработано.

В одних случаях суды делают вывод о том, что действующим законодательством приватизация газопроводов запрещена, в других — что объекты газоснабжения могут приватизироваться при соблюдении определенных условий.

"Прямое закрепление в законе о приватизации нормы о возможности приватизации объектов газоснабжения, как составляющих государственную или муниципальную казну, так и закрепленных за государственными или муниципальными унитарными предприятиями (учреждениями), представляется актуальным не только в целях устранения коллизий в федеральном законодательстве, но и в целях последовательной реализации мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации таких объектов лицами, обладающими необходимой компетенцией в сфере газоснабжения", — поясняют разработчики.