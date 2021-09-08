МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В Европе цены на газ уже побили исторический рекорд. Скоро зима, а хранилища до сих пор не заполнены. Дефицит обернулся ростом тарифов на электроэнергию. При этом по решению суда "Северный поток-2" хотят оставить наполовину пустым — в соответствии с требованием директивы ЕС. О том, готов ли Запад на такие жертвы ради давления на российский проект и что будет, когда придут холода, рассказала колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Цены на "голубое топливо" начали подниматься с середины августа — после того, как "Газпром" резко сократил поставки в ЕС по трубопроводу "Ямал — Европа". Киев потребовал от Брюсселя разобраться с "российской диверсией": было заявлено, что Москва искусственно создает дефицит, чтобы не наращивать транзит. Странные обвинения, учитывая, что до 2024-го у "Газпрома" с "Нафтогазом" контракт, потеря доходов Украине точно не грозит.

Резких движений в преддверии сертификации "Северного потока-2" никто не ожидал. Однако немцы преподнесли сюрприз: суд Дюссельдорфа не сделал для российской трубы никаких исключений. Газовая директива ЕС требует, чтобы был альтернативный поставщик либо иной собственник ГТС. Комментируя ситуацию, в "Газпроме" отметили, что будут защищать свои интересы всеми доступными юридическими способами.

На сегодняшний день газ стоит уже в полтора раза дороже нефти. Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, побил очередной рекорд: в ходе торговой сессии 7 сентября достиг 660 долларов за тысячу кубометров, или примерно 110 долларов за баррель нефтяного эквивалента.

У ценового взрыва несколько причин, главная из которых — низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). Там сейчас на десять-пятнадцать миллиардов кубометров меньше, чем должно быть для комфортного прохождения зимнего сезона. Еще один фактор — рост спроса на сжиженный природный газ на азиатских рынках. Fitch: ЕС может приостановить третий энергопакет для "Северного потока-2"

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что "это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку в хранилища или продажу на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока-2".

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Западные СМИ сразу же обвинили во всем Россию. Bloomberg и CNBC заявили о том, что газовый холдинг регулирует поставки "по своему усмотрению", чтобы вынудить европейцев отказаться от ограничений по "Северному потоку-2". Однако формально никаких договоренностей российская компания не нарушает.

"Все обязательства по долгосрочным контрактам, в рамках которых европейские клиенты запрашивают у поставщика квартальные, месячные и суточные объемы, "Газпром экспорт" полностью выполняет. Что же касается Украины и Польши — транзит через эти страны используют настолько, насколько нужно", — подчеркнул Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.

ТРЕЙДЕНРЫ НА ГРАНИ

По информации Bloomberg, "Россия сокращает экспорт из-за высокого внутреннего спроса, перебоев в добыче и соглашения о меньшем транзите через Украину". Но, как подчеркивает агентство, европейцы расплачиваются и за давление на "Северный поток-2".

Так, по данным Bloomberg, в конце августа "Газпром экспорт" перестал продавать топливо на 2022 год через собственную Электронную площадку (ЭТП). Торги прекратились примерно через час после отклонения апелляции оператора Nord Stream 2 AG.

Два представителя "Газпрома", на которых ссылается агентство, заверили, что связи между этими событиями нет. Тем не менее "европейские трейдеры на грани", они боятся не заполнить хранилища до зимы, когда спрос резко возрастет, отмечает Bloomberg.

"Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 миллиардов кубометров. Это означает, что не будет восполнено 25 процентов, или 17 миллиардов кубометров газа из 66, отобранных прошлой зимой", — подсчитали в "Газпроме".

Тут же взлетели тарифы на электроэнергию. Пострадали, как всегда, рядовые потребители. Но газовый кризис грозит и европейскому бизнесу: холодная зима может взвинтить цены и заставить некоторые компании свернуть производство. А предприятия в Великобритании и Европе, зависящие от газа, просто встанут, указывает Financial Times.

ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПРОСТОЙ

На поставки СПГ Европе не стоит рассчитывать, сырье уходит в другие регионы — в частности, в Китай.

Как отметил Гривач, "спрос в Азии обещает быть высоким, предложение сжиженного газа вряд ли увеличится. Регуляторные ограничения на инфраструктуру поставок из России способны усугубить ситуацию и привести к реальному физическому дефициту. В Европе и так растет потребление угля в последние месяцы — и это на фоне ужесточения климатической риторики". На Украине рассказали об ожиданиях по компенсациям за "Северный поток-2"

Если же ЕС откажется от природного газа из "Северного потока — 2", европейцев ждут перебои с электричеством. А в такой ситуации решение дюссельдорфского суда окажется попросту нежизнеспособным: холодная зима наверняка подтолкнет европейцев пересмотреть требования. А позиция России проста и понятна.

"Необходимую инфраструктуру построили, несмотря на все выкрутасы партнеров в Европе. Она должна эффективно работать — доставлять российский газ европейским потребителям. Если ее искусственно ограничат, конкуренция на рынке ослабеет, и покупателям придется платить больше. Виноваты в этом только их регуляторы", — резюмировал Гривач.

Шестого сентября Nord Stream 2 сообщила об укладке последней трубы. В каких объемах и по каким ценам Европа будет получать топливо, предстоит решить ей самой.