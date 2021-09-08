КИЕВ, 8 сен — ПРАЙМ. Объем транспортировки газа из ЕС на Украину в августе составил почти 567 миллионов кубометров, что стало рекордным месячным показателем в текущем году, сообщила в среду пресс-служба "Оператора ГТС Украины". Эксперты предупредили о последствиях газового кризиса в Европе

"В августе объем транспортировки газа из ЕС на Украину составил почти 567 млн м3 — это самый большой показатель в 2021 году. Экспорт вместе с реэкспортом газа с Украины в страны Европы в августе составил более 76 млн м3. Всего в текущем году было импортировано 1,7 миллиарда м3 газа, экспорт и реэкспорт составил 886 млн м3", — говорится в сообщении на сайте оператора.

Отмечается также, что в сравнении с июлем импорт газа в августе увеличился на 68 миллионов кубометров. Это произошло в основном благодаря поступлениям из Польши, которые увеличились почти в пять раз, с семи миллионов до 35 миллионов кубометров. При этом основным направлением импорта газа остается Венгрия, доля которой составляет 87% от всего объема.

Помимо этого, в августе была осуществлена тестовая поставку газа Трансбалканским газовым коридором, по которому на Украину из Румынии было импортировано 2,272 тысячи кубометров газа.