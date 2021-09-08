МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, обсуждалась возможность использования украинской газотранспортной системы после 2024 года, говорится в сообщении правительства России. СМИ: в "Газпроме" назвали дату запуска "Северного потока-2"

"В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", — сообщается в релизе кабмина.

На встрече также рассматривались актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Как отметил Новак, сотрудничество двух стран в сфере энергетики носит характер стратегического партнёрства и является стержневым во взаимодействии РФ с Евросоюзом.

"Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении", – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в релизе.

Отмечается также, что сотрудничество в газовой сфере является неотъемлемой частью отношений двух стран, уже в 2023 году Россия и Германия отметят 50-летний юбилей с начала поставок российского газа в Германию.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата.

Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное сроком на пять лет до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.