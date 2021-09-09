КИЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Украинская газотранспортная система (ГТС) обеспечила транзит более 3,8 миллиарда кубометров газа из РФ в Европу в августе, сообщается на сайте ООО "Оператор ГТС Украины". Польша допускает поставки газа из России после 2022 года

"В августе 2021 транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,838 куб. м. За отчетный период Оператор ГТС Украины протранзитировал в Польшу 0,34 миллиарда куб. м газа, в Словакию — 2,5 миллиарда куб. м, в Венгрию — 0,8 миллиарда куб. м, в Молдавию — 0,19 миллиарда куб. м", — сообщается на сайте.

В компании также отметили, что в начале года "Газпром", согласно условиям транзитного контракта, снизил объемы транспортировки газа по украинской ГТС со 180-185 миллионов кубометров в сутки до 124 миллионов, и такой показатель бронирования держался в течение последних пяти месяцев.

"Однако на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% (0,65 миллиона куб. М в сутки) из предложенных 15 млн куб. м в сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через украинскую газотранспортную систему. То есть объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре снизятся еще больше — до 109 млн куб. м в сутки — минимального объема, предусмотренного существующим транзитным соглашением до 2025 года", — говорится в релизе. В Германии озвучили условие для снижения цен на газ в Европе

По мнению гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, следствием такой транзитной политики, согласно которой объемы транспортировки в 2021 году уменьшается с 65 до 40 миллиардов кубометров, стало рекордное подорожание газа на европейских газовых хабах. За год цена на газ в Европе выросла почти втрое и в частности, 1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла отметки 650 долларов за тысячу кубометров (а накануне, в минувшую среду, эта цена превысила 670 долларов).

Макогон добавил, что Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. "Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток 2", — считает руководитель компании.