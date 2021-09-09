МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока-2" практически завершено, остались небольшие доработки. Уже в этом году по газопроводу, как ожидается, пройдут первые несколько миллиардов кубометров газа. На этом фоне остается вторая задача — добиться полного заполнения трубы. Об этом пишет колумнист РИА Новости Александр Собко.

Он напомнил, что в конце августа по итогам очередной судебной тяжбы стало известно, что к трубопроводу все же должны применяться правила европейского газового рынка, когда 50% мощности резервируются для прочих поставщиков газа. Автор отметил, что если Евросоюз захотел бы, то мог бы выдать исключение. Как оно предоставлено трансадриатическому газопроводу TAP (продолжение турецкого TANAP), который доставляет в Южную Европу десять миллиардов кубометров азербайджанского газа. Любопытно, что если для "Северного потока-2" в принципе невозможно найти нероссийских поставщиков для заполнения оставшейся половины трубы, то в случае TAP и сам "Газпром" в теории с интересом мог бы претендовать на участие в использовании этого газопровода. Мощность российских газопроводов в Турцию чуть выше, чем объем импорта этой страной российского газа. "Лишний" газ можно было бы пустить в TAP. Эксперт предположила, когда "Северный поток-2" заработает на 100%

Собко отметил еще один важный момент: у "Северного потока-1" были постоянные проблемы с полной загрузкой. Но это было связано с ограничениями на прокачку уже по одному из двух сухопутных продолжений — газопроводу OPAL.

Потом острота проблемы спала — был достроен EUGAL, сухопутное продолжение уже для "Северного потока — 2" (в этом случае удалось добиться практически полной загрузки). И пока морской части "Северного потока-2" еще не было, можно было пользоваться этой сухопутной трубой для доставки газа из "Северного потока-1". Сейчас же достраивается второй "поток", а значит, его сухопутное продолжение в случае полной загрузки морской части будет использоваться по своему первоначальному назначению.

И, напротив, в случае сохранения обеих сложностей — отсутствие полного доступа к "Северному потоку-2" и OPAL — эти две проблемы скомпенсируют друг друга, поэтому максимальные потери от ограничений составят 27,5 миллиарда (половина мощности "Северного потока-2") из 110 миллиардов кубометров (суммарная мощность обоих "потоков").

Пока же последнее судебное решение в процессе по OPAL сохраняет ограничение на прокачку из-за позиции Польши. Собко отметил, что здесь нельзя говорить, что действия Варшавы иррациональны. Тут имеет место прямой расчет, ведь при снятии ограничений транзит газа через саму Польшу может упасть.

Как отмечает колумнист РИА Новости, "Газпрому" в любом случае нужны дополнительные объемы экспорта (около 40 миллиардов кубометров при "базовом" экспорте в 200 миллиардов). И здесь появляется альтернатива между двумя маршрутами — через Польшу (мощность 36 миллиардов) или через Украину (40 миллиардов оплаченных, но можно и больше). Транзит через Польшу (газопровод "Ямал — Европа") удобнее — он короче и дешевле. В том числе и потому, что до Польши газопровод проходит через Белоруссию, а белорусский участок принадлежит "Газпрому".

Автор считает, что основные "переживания" в долгосрочной перспективе связаны с судьбой украинского транзита. Но в течение ближайших трех лет у "Газпрома" есть закрепленные контрактом обязательства перед Украиной по прокачке 40 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, в случае полной загрузки новых магистралей на ближайшие три года пострадает именно польское направление.

Так или иначе, на эти "формально правильные, а по сути издевательские" меры по ограничению загрузки трубопроводов, в которых физически не может быть поставщиков, кроме российских, "Газпром" отвечает симметрично: поставляет газ в рамках контрактных обязательств, используя только минимальный объем транзита по украинскому направлению. Хотя на рынке очевидный дефицит топлива, отчего и рекордные цены в три раза выше "нормы". Интересно, что если до сентября "Газпром" транспортировал через Украину примерно 124 миллиона кубометров в сутки (что все же чуть больше обязательств "качай или плати"), то с сентября — в среднем 108 миллионов, ровно согласно гарантированному объему прокачки (соответствует 40 миллиардам в год).

Но что делать, если решить вопрос с полной загрузкой газопроводов не удастся? В этом случае, как говорит Собко, "на среднесрочную перспективу возможен и план Б". На Украине рассказали об ожиданиях по компенсациям за "Северный поток-2"

Во-первых, допуск в трубу прочих российских производителей газа — в таком случае европейские правила будут выполнены. Напомним: в конце августа стало известно о просьбе "Роснефти" разрешить ей через соглашение с "Газпромом" экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров в год.

Вопрос, насколько либерализация экспорта сетевого газа отвечает национальным интересам, — отдельный и сложный, считает колумнист РИА Новости. Ответ же здесь зависит от массы деталей: объемы, сроки, текущая ситуация и прогнозы на европейском и глобальном рынке. И в любом случае российская монополия предпочитает пока самостоятельно экспортировать газ. Тем не менее, если говорить о проблеме в контексте полного заполнения экспортных трубопроводов, — это тоже вариант.

Существует еще один способ решения проблемы — смена точки сдачи-приемки газа с европейских пунктов на территорию России. В таком случае по трубе уже пойдет газ покупателей. Понятно, что для этого нужно проделать законодательную работу, переподписать часть контрактов, разобраться с условиями транспортировки.

Между тем определенный задел здесь уже есть, отмечает Собко. Например, "Газпром" продает газ в том числе и на собственной электронной торговой платформе, но пока также с европейскими точками поставки. Изначально это была система аукционов, сейчас — уже с использованием механизмов, аналогичных полноценной биржевой торговле. По сути, медленно развивается собственный экспортный биржевой канал. Конечно, не хватает той ликвидности, которая есть на западных площадках. Но по большому счету цены ЭТП в любом случае будут коррелировать с ценами европейских хабов. А в будущем на основе электронной торговой платформы может появиться собственная экспортная газовая биржа и свой газовый хаб.

Тем более что в перспективе возможен еще один вариант — продажа газа за рубли.

"Газпром" еще в 2019 году сообщал о продаже газа за российскую валюту через ЭТП с поставкой в Германию. С тех пор информации о новых подобных сделках не было, однако это не означает, что их не будет в будущем.

К тому же плюсом тут является возможность превратить недостатки Третьего энергопакета в преимущество — решить проблему полной загрузки экспортных труб, одновременно создав собственный газовый хаб и газовую биржу. А в перспективе начать и регулярную продажу голубого топлива на экспорт за рубли.