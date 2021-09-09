МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД надеется, что ЕС скоро начнет получать газ по "Северному потоку-2"

"Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что транзит российского газа через Украину после 2024 года сохранится, "если будет спрос". Он отметил также, что, по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.