КАРПАЧ (Польша), 9 сен — ПРАЙМ. Польша опасается, что газопровод "Северный поток 2" снизит интерес к транзиту российского газа через ее инфраструктуру, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем в четверг в польском Карпаче, где проходит международный экономический форум. МИД надеется, что ЕС скоро начнет получать газ по "Северному потоку-2"

"Мы говорили много о "Северном потоке 2". Это та форма сотрудничества между Россией и Германией, которая приведет к уменьшению роли транзита через Украину и Польшу", — сказал Моравецкий.

Газопровод "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.