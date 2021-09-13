МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Странам Европы можно ждать цены на газ выше отметки в 800 долларов за тысячу кубов. Такой прогноз в беседе с RT дал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию", — рассказал он в беседе с RT.

По его мнению, эта ситуация приводит к сокращению объема предложения "голубого топлива" в странах Европы.

Эксперт считает, что стоимость тысячи кубометров газа уже в ближайшее время преодолеет психологическую отметку.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла $713,1 за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в $730? а к 13.36 увеличилась до $741,2 за тысячу кубометров.