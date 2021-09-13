БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Политические препятствия могут встать на пути ввода в эксплуатацию полностью достроенного газопровода "Северный поток 2", сказала РИА Новости старший газовый аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова. Аналитик предрек Европе цену газа в 800 долларов за тысячу кубометров

Хотя 10 сентября "Газпром" сообщил, что строительство трубопровода полностью завершено, а глава концерна Алексей Миллер отмечал, что компания может поставить первый газ на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по нему могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа, до начала коммерческих поставок нужно завершить процесс сертификации оператора трубопровода.

"И это станет основным сдерживающим фактором для начала поставок. Я думаю, что не следует исключать политических препятствий, поскольку мы знаем, что есть несколько стран, выступающих против проекта", — считает Цыганкова. Среди таких стран ранее назывались Украина, Польша, США.

Некоторые опасения связаны и с результатами федеральных выборов в Германии, которые состоятся 26 сентября, считает эксперт.

"Зеленые" выступают против проекта, и чем лучше они выступят на выборах, тем сложнее будет сохранить политическую поддержку трубопровода в правительстве Германии, считает Цыганкова.

А именно в Германии в настоящее время идёт первый этап сертификации оператора "Северного потока 2".

"Не стоит забывать и о санкциях США, которые почти на год приостановили строительство газопровода. Администрация (президента США Джозефа — ред.) Байдена отменила санкции в мае, но в июле Германия и США пришли к соглашению о наложении ограничений на Россию, если она будет использовать газопроводы, включая "Северный поток 2", в качестве оружия против Украины и других стран Центральной Европы", — заключает она.

"Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовые партнеры компании — европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.