МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Газотранспортная система Украины может быть переориентирована на покрытие нужд внутреннего рынка, если после запуска трубопровода "Северный поток-2" она окажется недостаточно загруженной. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе беседы с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Сенаторы США требуют ввести санкции против "Северного потока-2"

Галущенко напомнил, что Украина считает "СП-2" главной угрозой для энергобезопасности ЕС. Перенаправление газовых потоков приведет к дефициту топлива в ряде стран ЕС, считает министр.

"Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", — сказал Галущенко. Его слова приводит сайт минэнерго.

Отмечается, что сейчас ГТС Украины недозагружена. Она имеет значительные резервы, более 100 миллиардов кубометров в год.

После завпуска "Северного потока-2" объем газа для транзита через Украину существенно сократится. Он останется на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год. При этом Европе не хватает газа и цены на него рекордно растут, несмотря на работу "Северного потока-1" и "Турецкого потока". Эти два газопровода работают на 100%, говорится в сообщении министра.

Стороны также обсудили синхронизацию энергосистем Украины и ЕС.

"Объединение наших энергетических рынков — единственное решение, которое даст возможность безопасного снабжения энергией, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергетики, а также декарбонизации энергетического сектора", — заключил Галущенко.