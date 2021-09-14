МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином и руководством партии "Единая Россия" призвал не допустить монополизма при газификации домовладений. Новак рассказал о ходе бесплатной газификации в регионах

Конечная цель — сдержать цены на оборудование и работы, напоминл глава государства.

"Вот создание всего единого… может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель…", — сказал он.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы. В таких районах нужно найти приемлемые решения для граждан, заключил президент.