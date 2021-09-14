Путин призвал не допустить монополизма при газификации домовладений
Президент РФ Путин призвал не допустить монополизма при газификации домовладений в регионах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФВладимир Путин на совещании с кабмином и руководством партии "Единая Россия" призвал не допустить монополизма при газификации домовладений.
Конечная цель — сдержать цены на оборудование и работы, напоминл глава государства.
"Вот создание всего единого… может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель…", — сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул необходимость продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы. В таких районах нужно найти приемлемые решения для граждан, заключил президент.
https://1prime.ru/gas/20210914/834690643.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.