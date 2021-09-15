МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галушенко в ходе встречи с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом заявил, чтоКиев может принять решение оптимизировать газотранспортную систему страны (ГТС) для внутреннего рынка. В результате этого Европа потеряет один из транзитных маршрутов, сообщается на сайте минэнерго Украины. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Чиновник считает, что основной "риск" для энергетической безопасности европейских стран заключается именно в российском газопроводе "Северный поток — 2". Галушенко выразил точку зрения, что перенаправление потоков газа якобы спровоцирует дефицит топлива в некоторых странах региона.

"Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", — считает украинский политик.

Он утверждает также, что ГТС Украины в настоящее время недозагружена. Система обладает значительными резервными мощностями объемом свыше ста миллиардов кубометров в год. Эксперты уличили план Байдена в ударе по экономике США

По расчетам украинского министерства, в случае запуска нового российского трубопровода, а также с учетом уже действующих "Северного потока" и "Турецкого потока", для транзита по территории Украины останутся незначительные объемы. Это только 10-15 миллиардов кубометров в год, при том, что последние два трубопровода в настоящее время работают на полную мощность.

"Но Европе не хватает газа, и цена на европейских рынках газа достигла максимума за последние 13 лет", — поясняется в сообщении на сайте минэнерго Украины.

Отдельной темой встречи главы украинского ведомства с госсекретарем Германии стала синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой Евросоюза.

"Объединение наших энергетических рынков — единственное решение, которое даст возможность безопасного снабжения энергией, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергетики, а также декарбонизации энергетического сектора", — отметил Галущенко.