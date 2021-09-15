МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы третий день подряд обновляет рекорды и уже превышает 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов Ice Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 10.21 мск составляла 851,27 доллара за тысячу кубов.

Цена газа в Европе растёт ускоренными темпами из-за погодных условий, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и неопределённости с запуском газопровода "Северный поток 2".