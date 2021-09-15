МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале госуслуг, а не только через МФЦ и пунктах "Межрегионгаза", заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Путин призвал не допустить монополизма при газификации домовладений

"Реализация принятого закона позволила упростить все процедуры с подачей заявок, с тем присоединением, буквально на днях появилась возможность поджать заявку на портале госуслуг, ещё раньше — в отделениях МФЦ и абонентских пунктах "Межгерионгаза",- сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и меры по её завершению.

Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе по газификации, добавил секретарь генсовета партии. По его словам, также необходимо оказывать поддержку тем категориям граждан, для которых оплата расходов на газификацию "неподъёмная". Турчак уточнил, что соответствующие меры поддержки уже работают в 30 регионах.

"Мы прекрасно понимаем, что для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сети по участку неподъёмные. Это прежде всего многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, ветераны и пенсионеры различных категорий. На сегодняшний день более чем в 30 регионах уже предусмотрены адресные меры поддержки таких семей, это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования",- заключил Турчак.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.