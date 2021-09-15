Политолог Перлин назвал условия Украины для продления контракта по газу шантажом
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире радиостанции Sputnikназвал шантажом условия Киева по продлению транзита российского газа по территории Украины.
Напомним, что ранее власти Украины заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", но хотят получить от европейских компаний определенные гарантии. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Заявление Витренко звучит как шантаж, хотя и не обозначается, чем ответит Украина Европе, если не будет этих гарантий. Но если говорить о перспективах реального транзита газа через Украину, то это вопрос заказов из самой Европы и ее потребностей", — отметил Перлин.
Он добавил, что это вопрос не к России, не к "Газпрому", а конкретно к Европейскому союзу.
"Но здесь возникает вопрос: а украинская ГТС, находящаяся практически в предаварийном состоянии, сможет дальше работать? Оценка независимых европейских аудиторов показывает, что требуются колоссальные вложения, чтобы хотя бы сохранить то качество передачи газа, которое имеется", — добавил политолог.
При этом, считает он, лучше провести работу для устранения потенциальных угроз. "Но Украина не отвечает на этот вопрос, очевидно намекая, что европейцы должны сами инвестировать в эти работы. Все это создает для Европы риски того, что даже заложив какие-то объемы транзита газа через Украину, она не сможет технически выполнить это решение", — подытожил собеседник.
https://1prime.ru/gas/20210915/834705763.html