МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире радиостанции Sputnikназвал шантажом условия Киева по продлению транзита российского газа по территории Украины. Киев пригрозил Европе потерей транзита газа через Украину

Напомним, что ранее власти Украины заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", но хотят получить от европейских компаний определенные гарантии. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Заявление Витренко звучит как шантаж, хотя и не обозначается, чем ответит Украина Европе, если не будет этих гарантий. Но если говорить о перспективах реального транзита газа через Украину, то это вопрос заказов из самой Европы и ее потребностей", — отметил Перлин.

Он добавил, что это вопрос не к России, не к "Газпрому", а конкретно к Европейскому союзу. Власти Украины пообщали не повышать тарифы на газ для населения

"Но здесь возникает вопрос: а украинская ГТС, находящаяся практически в предаварийном состоянии, сможет дальше работать? Оценка независимых европейских аудиторов показывает, что требуются колоссальные вложения, чтобы хотя бы сохранить то качество передачи газа, которое имеется", — добавил политолог.

При этом, считает он, лучше провести работу для устранения потенциальных угроз. "Но Украина не отвечает на этот вопрос, очевидно намекая, что европейцы должны сами инвестировать в эти работы. Все это создает для Европы риски того, что даже заложив какие-то объемы транзита газа через Украину, она не сможет технически выполнить это решение", — подытожил собеседник.