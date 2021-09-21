МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с радио Sputnik рассказал о "безумном шаге" по российскому проекту "Северный поток-2".

Специалист подчеркнул, что запуск трубопровода не остановит в том числе и результат выборов в Бундестаг.

При этом против российского газопровода выступает немецкая партия "Союз 90/Зеленые".

Если в Германии победу одержит правительство, выступающее против "Северного потока — 2", оно будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения.

В такой ситуации придется судиться и платить большие компенсации бизнес-структурам, которые строили газопровод, а также России, подчеркнул Рар.

"Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", — заявил политолог. Он добавил, что для Берлина сотрудничество с Москвой в сфере поставок газа прежде всего выгодно.

"В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", — подытожил Рар.