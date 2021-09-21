МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Низкая заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) на Украине связана с сокращением потребления газа за 10 лет на 40%, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"То, что украинские газохранилища недоиспользуются отчасти связано с тем, что потребление газа в стране за последние 10 лет упало почти на 40%, с примерно 50 миллиардов кубометров до 30 миллиардов кубометров в год", — отметил он.

Маринченко пояснил, что сейчас в украинских ПХГ на 15% меньше газа, чем в среднем в это время, начиная с 2014 года. Исключение составили аномальные, по словам эксперта, 2019 и 2020 годы, когда компания "Нафтогаз Украины" накапливала запасы газа накануне переподписания транзитного договора, а потом в условиях переполненности европейских хранилищ. В 2014-2018 годах, отметил Маринченко, уровень заполняемости хранилищ никогда не превышал 55%.

"То есть в украинских газохранилищах сейчас меньше газа, чем раньше, но и критически низким этот уровень назвать вряд ли можно", — заключил он.

Заполненность газовых хранилищ на Украине на 19 сентября составляла 45%.

Ранее "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что украинские ПХГ отстают по заполненности от прошлого года на 8,2 миллиарда кубометров, более чем на 30%.